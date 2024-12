Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach drei Einbrüchen in Bonn-Oberkassel am vergangenen Wochenende hat das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Unbekannte drangen am Samstag (07.12.2024) in der Tatzeit von 14:20 Uhr bis 18:20 durch das Aufhebeln der Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Röckesbergstraße ein. Dort entwendeten sie Schmuck und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Im Tatzeitraum von Samstag (07.12.2024) 20:15 Uhr bis Sonntag (08.12.2024) 03:15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung auf der Straße Theresienau auf. Was die Einbrecher aus der Wohnung entwendeten ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt.

Durch das Erklingen einer Alarmanlage wurde eine Zeugin am Samstagabend (07.12.2024) gegen 20:50 Uhr auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die gerade im Begriff waren, einen Zaun eines Grundstückes auf der Berghovener Straße zu übersteigen. Die gekleideten Männer (etwa 170-180 cm groß), die beide Kapuzenpullover trugen, flüchteten anschließend über die Langemarkstraße. Die mutmaßlichen Einbrecher hatten zuvor die Tür eines Einfamilienhauses auf dem besagten Grundstück aufgehebelt und die Wohnräume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen führte nicht zu ihrer Festnahme.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell