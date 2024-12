Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: 27-Jähriger wurde von Verkehrsschild verletzt - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet um Hinweise nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag (03.12.2024) in Bonn-Endenich. Dabei wurde ein 27-jähriger Mann verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Seat hatte sich von der Unfallstelle am Dienstagmorgen entfernt.

Zur Unfallzeit gegen 07:45 Uhr regelte der 27-jährige Geschädigte im Bereich einer Baustellenausfahrt auf der Siemensstraße, in etwa auf Höhe der Hausnummer 20, den Verkehr. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Seat fuhr aus dem Baustellenbereich heraus - zeitgleich fuhr ein LKW in den Baustellebereich ein. Aufgrund der dadurch entstandenen Engstelle fuhr der Fahrer des Seat dann über ein Beschwerungsgewicht eines Verkehrsschildes. Bei dem Versuch des 27-Jährigen das Schild wieder in seine richtige Position zu bringen, fuhr der unbekannte Fahrzeugführer, der mit einem Reifen noch auf dem Gewicht stand, plötzlich los. Dadurch schnellte das Schild zurück und verletzte den Geschädigten am Knie.

Der Seat-Fahrer, der etwa 35 Jahre alt gewesen sein und eine Brille getragen haben soll, verließ die Unfallörtlichkeit daraufhin, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. zu dem Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

