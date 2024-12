POL-BN: Polizei-Mobil unterwegs - Bezirksdienst Bonn-Beuel-Pützchen vor Ort - Terminhinweis

Bonn (ots) - Mutmaßliche Einbrecher versuchten am Dienstagabend (03.12.2024), in ein Einfamilienhaus an der Saynstraße in Holtorf einzubrechen. Zur Tatzeit gegen 17:55 Uhr gelangten die Unbekannten auf das Grundstück und versuchten, ein Küchenfenster an der Hausrückseite aufzuhebeln. Dabei löste eine Alarmanlage aus, die sie offenbar unbeobachtet in die Flucht ...

mehr