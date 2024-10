Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener Fahrradfahrer fällt gegen Funkstreifenwagen

Güstrow/Laage (ots)

Am gestrigen Nachmittag stellten Einsatzbeamte des Polizeireviers Bützow gegen 16:10 Uhr in der Bahnhofstraße in Laage einen in starken Schlangenlinien fahrenden Radfahrer fest. Als die Polizisten den Mann einer Kontrolle unterziehen und der Mann vom Fahrrad absteigen wollte, fiel er unvermittelt um und stieß mit seinem Kopf gegen die Beifahrertür des Funkstreifenwagens. Der Mann zog sich aufgrund des Sturzes keine sichtbaren Verletzungen zu und klagte über keine Schmerzen. Grund für die fehlende Standfestigkeit dürfte ein gemessener Atemalkoholwert von 3,16 Promille sein. Nach erfolgter Begutachtung durch einen angeforderten Rettungsdienst wurde der 64-jährige Deutsche für eine Blutprobenentnahme und weitere Untersuchungen in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht.

Durch den Sturz entstand am Funkstreifenwagen eine Delle. Die Kriminalpolizei Bützow führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den aus Laage stammenden Mann.

