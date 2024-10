Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wasserhahndieb in Bad Doberaner Kleingartenanlage unterwegs - Polizei erwischt ihn auf frischer Tat

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 10:50 Uhr meldete sich eine Frau im Polizeihauptrevier Bad Doberan und teilte mit, dass offenbar unbekannte Täter alle Wasserhähne aus ihrer Parzelle einer Kleingartenanlage in der Rudolph-Tarnow-Straße in Bad Doberan entwendet hätten.

Am gleichen Abend gegen 22:30 Uhr erhielt die Bad Doberaner Polizei dann einen Bürgerhinweis über eine Person, die sich unberechtigter Weise in Gärten der besagten Kleingartenanlage aufhalte. Bei Eintreffen der Einsatzbeamten konnte kurz darauf ein 44-jähriger Deutscher in der Anlage angetroffen werden, auf den die Beschreibung passte. Während der Personenkontrolle konnte bei dem aus Bad Doberan stammenden Mann ein Cuttermesser, ein Schraubendreher und eine Tüte mit 20 abmontierten Wasserhähnen festgestellt werden. Das Diebesgut wurde durch die Polizei sichergestellt und der 44-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Bereich der KGA verwiesen. Gegen den polizeibekannten 44-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizei Bad Doberan. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

