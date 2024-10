Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Geschwindigkeitsüberschreitung bei Waldeck führt zu einer Fülle von Straftatbeständen

Güstrow/Dummerstorf (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde durch Polizeibeamte des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf eine Geschwindigkeitsmessung auf der L39 Höhe des Gewerbegebietes Hohen Tannen in Waldeck durchgeführt. Gegen 10:45 Uhr wurde dann ein Fahrzeugführer festgestellt, der aus Richtung BAB20 in Fahrtrichtung Rostock unterwegs war und die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 34 km/h (bei erlaubten 70 km/h) überschritt und somit kontrolliert wurde. Bei dem Fahrzeugführer eines Dacia handelte es sich um einen 18-jährigen Deutschen. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Rostocker nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, beide am Fahrzeug angebrachte amtliche Kennzeichen Anfang Oktober in Rostock entwendet wurden und der PKW zudem seit April außerbetrieb gesetzt war. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Sanitz führt nun die weiteren Ermittlungen.

