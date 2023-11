Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtaschendiebstahl in Buslinie

Neuss (ots)

Am Donnerstag (23.11.), zwischen 14:45 und 15:10 Uhr, wurde einem 67- jährigen Neusser die Geldbörse gestohlen. Er war im Bereich der Krefelder Straße gemeinsam mit seinem Sohn in eine Buslinie mit Fahrtrichtung Kaarst gestiegen und musste während der Fahrt das Fehlen seines Portemonnaies feststellen. Dieses hatte sich zuvor in seinem Rucksack befunden.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell