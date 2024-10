Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Radfahrerin stürzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 69-Jährige am Dienstag bei Ebersbach an der Fils zu.

Ulm (ots)

Gegen 17.45 Uhr war die Radfahrerin auf der L1192 Höhe Klärwerk unterwegs. Sie fuhr in einem abgesperrten und nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Baustellenbereich. In einer Senke auf einem Schotterbett stürzte die Radlerin. Sie kam mit schweren Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Trekkingrad blieb gering. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

