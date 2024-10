Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Zu schnell bei Regen

Am Dienstag kam ein Autofahrer auf der A8 bei Dornstadt von der Straße ab.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr. Ein 54-Jähriger war mit seinem VW auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung München unterwegs. Bei Dornstadt überholte er ein Fahrzeug. Dabei geriet der VW-Fahrer bei Starkregen ins Schleudern. Er krachte mit seinem Pkw in die rechte Schutzplanke und überschlug sich. Anschließend kam das Auto neben der Fahrbahn auf einem Grünstreifen zum Stehen. Nach dem Unfall lagen wohl mehrere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Zwei weitere Autofahrer erkannten dies zu spät. Durch das Überfahren der Teile entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der 54-jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

++++1925458 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell