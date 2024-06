Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Zeugen gesucht

Schwegenheim (ots)

Nachdem es am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver im Bereich des Kreisverkehrs "Im breiten Pfuhl" in Schwegenheim kam, hat die Polizeiinspektion Germersheim nun die Ermittlungen aufgenommen. Ein 31 - jähriger Autofahrer war entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren. Hierdurch mussten drei entgegenkommende Autofahrer bis zum Stillstand abbremsen. Ein Zusammenstoß konnte hierdurch verhindert werden. Der 31 - jährige Autofahrer gab an ein, dass er von seinem Navigationssystem fehl geleitet wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen u.a. die Fahrer eines weißen Audis sowie eines orangenen VW, welche an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen.

Hinweise werden telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen genommen.

