Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz endet mit Gewahrsamnahme

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend wurden Beamte der Schweriner Polizei durch die Bildüberwachung des Marienplatzes auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen aufmerksam. Gegen 21:40 Uhr eskalierte eine zunächst verbale Streitigkeit in eine körperliche Konfrontation, an der ein 25-jähriger und ein 30-jähriger Mann, beide tunesischer Staatsangehörigkeit, beteiligt gewesen sein sollen. Der 25-Jährige kam einem erteilten Platzverweis nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

