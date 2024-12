Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Geislar: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Mittwochabend (04.12.2024) in ein Einfamilienhaus an der Auestraße in Geislar ein.

Zur Tatzeit zwischen 17:00 Uhr und 20:25 Uhr gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und hebelten eine Terrassentüre auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

