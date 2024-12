POL-BN: Bonn-Beuel: 34-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Bonn-Beuel (ots) - Am Montagabend (02.12.2024) um 19:51 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in Beuel alarmiert. Ein 53-jähriger PKW-Führer befuhr die Hermannstraße in Fahrtrichtung Ringstraße und kollidierte mit einer 83-jährigen Fußgängerin, welche sich in Höhe der Bushaltestelle auf der Fahrbahn befand. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und ...

mehr