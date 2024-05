Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 13.05.2024 bis 14.05.2024, circa 160 Liter Diesel aus einem Trecker auf dem Gantweg in Billerbeck. Der betroffene Trecker stand zur Tatzeit auf einer Grünfläche, welche als Parkplatz vom zugehörigen Bauernhof genutzt wird. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

