POL-ST: Recke, Unbekannte dringen in Haus ein Täter machen Beute

In der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr sind Unbekannte am Donnerstag (25.01.24) in ein Haus an der Zanderstraße gewaltsam eingedrungen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss das gesamte Einfamilienhaus. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden eine mittlere vierstellige Bargeldsumme, diverser Schmuck, eine Spielkonsole und ein Tablet gestohlen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise telefonisch unter 05451-5914315 bei der Wache Ibbenbüren entgegen.

