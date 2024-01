Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in Einfamilienhäuser Häuser durchsucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (25.01.24) sind Unbekannte in ein Haus an der Alstedder Straße, zwischen Mettinger Straße und Gründkenliet eingebrochen. Die Bewohner waren in der Zeit von 16.45 Uhr und 23.00 Uhr unterwegs und stellten bei der Rückkehr den Einbruch fest. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und drangen in das Gebäude ein. Hier haben sie sämtliche Räume durchsucht. Was genau sie gestohlen haben, steht zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest. Einen weiteren Einbruch hat es an der Rickelmannstraße gegeben. Hier sind die Unbekannten am Donnerstag (25.01.24) zwischen 20.20 Uhr und 23.20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Sie schlugen zunächst die Terassentür des Hauses ein und durchsuchten dann die Räume im Erdgeschoss. Ein Bewohner, der im Haus schlief, wurde gegen 22.00 Uhr wach und bemerkte die eingeschaltete Bewegungsmelder im Obergeschoss. Durch diese wurden die Täter vermutlich gestört und flüchteten. Ersten Erkenntnissen nach wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451-5914315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell