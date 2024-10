Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Brennender Radlader bei Wachtberg-Gimmersdorf

Wachtberg (ots)

Aus unbekannter Ursache geriet am Abend ein Radlader an einer Baustelle außerhalb von Wachtberg-Gimmerdorf in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg befand sich das Fahrzeug bereits im Vollbrand und das Feuer drohte auf angrenzende Bäume überzugreifen.

Sofort wurden seitens der Feuerwehr Löschmaßnahmen eingeleitet, die schnell zum Erfolg führten. Der Radlader wurde von den Einsatzkräften über einen längeren Zeitraum mittels Wärmebildkamera kontrolliert und das Fahrzeug weiter gekühlt. Nach gut 1 1/2 Stunden war der Einsatz für die ca. 25 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg beendet. Personen wurden nicht verletzt.

Aufgrund der unbekannten Brandursache und weiterer Gegebenheiten vor Ort hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell