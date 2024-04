Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nächtlicher Einbruch in Verbrauchermarkt - Zeugen gesucht

Bad Münder/ Bakede (ots)

Am Freitag (19.04.2024) kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Heerstraße in Bad Münder, OT Bakede. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wurde durch einen Zeugen ein auffälliges Geräusch gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass sich bislang unbekannte Täter durch Einwerfen der gläsernen Eingangstür Zugang zu dem Verbrauchermarkt verschafft haben. Aus dem Verkaufsraum wurden vermutlich diverse Tabakwaren entwendet. Der genaue Schaden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die relevante Hinweise insbesondere zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

