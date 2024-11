Gerolstein (ots) - Am Freitag, den 15.11.2024 gegen 15:15 Uhr konnte bei einem 59-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Raderstraße in Gerolstein Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun PHK ...

