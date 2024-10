POL-HS: Sachbeschädigungen in einer Sporthalle

Übach-Palenberg - Frelenberg (ots) - Auf der Ägidiusstraße wurden im Zeitraum von Freitag, 11. Oktober, 16:00 Uhr bis Montag, 14.Oktober, 6.00 Uhr, an der Glasfassade des dortigen Kindergartens Schäden festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht Zeugen, die zum oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig ist in diesem ...

