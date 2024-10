Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann sorgt für Aufregung

Kaiserslautern (ots)

Am späten Montagabend sorgte ein Mann in der Zollamtstraße für einen Polizeieinsatz. Wie Augenzeugen den Beamten mitteilten, entblößte sich der Unruhestifter mehrfach gegenüber Kunden eines Supermarktes und zeigte sich ihnen unsittlich. Die Ordnungshüter griffen den 29-Jährigen auf und brachten ihn zur Dienststelle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Bis zu seiner Ausnüchterung musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Der 29-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Exhibitionismus rechtfertigen. |kfa

