Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrraddieb hat zwischen Montag und Dienstag in der Zollamtstraße im Bereich des Hauptbahnhofs zugeschlagen. Dort hatte ein 15-Jähriger sein Fahrrad am Montag gegen 18:30 Uhr abgeschlossen abgestellt. Als er am Dienstag gegen 12 Uhr zurückkam, war das Fahrrad samt Schloss verschwunden. Das sogenannte Fatbike der Marke "Mongoose" ist schwarz/gelb lackiert. Zeugen, die etwas zum Verbleib des Fahrrads sagen können oder im besagten Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631 369-2250. |elz

