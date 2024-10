Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Fensterscheiben/Zeugensuche

Übach-Palenberg - Frelenberg (ots)

Auf der Ägidiusstraße wurden im Zeitraum von Freitag, 11. Oktober, 16:00 Uhr bis Montag, 14.Oktober, 6.00 Uhr, an der Glasfassade des dortigen Kindergartens Schäden festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht Zeugen, die zum oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

