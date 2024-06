Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Rennradfahrer verletzt sich nach starker Bremsung schwer

Goch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (9. Juni 2024) gegen 12:35 Uhr verletzte sich ein 48 Jahre alter Rennradfahrer aus Weeze schwer. Der 48-Jährige war in einer Gruppe von Rennradfahrern auf der Königsberger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er an der Kreuzung An den Weiden einen Pkw sah. Die 18-jährige Fahrerin aus Goch tastete sich mit ihrem Opel Corsa in den Kreuzungsbereich rein und bremste nach Erblicken der Radfahrer sofort ab. Der 48-Jährige leitete eine solch starke Bremsung sein, dass er über den Lenker flog uns sich schwer verletzte. Zu einer Berührung zwischen Rennrad und Auto kam es nicht. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell