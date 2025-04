Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 7 verletzte Personen, 3 beteiligte PKW

Königswinter (ots)

Am 20.04.2025 um 13:30 Uhr ereignete sich ein schwererer Verkehrsunfall in Königswinter Ittenbach an der Kreuzung Königswinterer Straße Ecke Kantering.

Ein PKW befuhr die Königswinterer Straße aus Richtung Aegidienberger Straße in Richtung Margarethenhöhe. In Höhe der Königswinterer Straße 313 geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und touchierte einen PKW seitlich. Dieser wurde von einem am Fahrbahnrand liegenden Zierstein abgewiesen, schleuderte in einen weiteren entgegenkommenden PKW und einen Ampelmast. 7 Personen wurden verletzt, davon eine schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Königswinterer Straße bis 16:30 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauen an. (kro)

