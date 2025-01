Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Veränderte Verkehrsführung beim Zollamt Bremerhaven

Die Hafeneinfahrt Rotersand wird am 28. Januar 2025 in der Zeit von 9 bis längstens 13 Uhr gesperrt

Bremen (ots)

Aufgrund der Aufstellung eines neuen Kontrollhäuschens des Zolls am Freizonenübergang Rotersand in Bremerhaven am 28. Januar 2025 muss die Hafenzufahrt dort aufgrund der notwendigen Baumaßnahmen in der Zeit von 9:00 Uhr bis längstens 13:00 Uhr komplett gesperrt werden. Die Einfahrt in die Freizone ist in diesem Zeitraum über den Freizonenübergang Rotersand nicht möglich.

Der aus dem Freihafen ausgehende Verkehr wird über den dortigen Parkplatz und weiter über die Straße "Alter Fährweg" zu einer weiteren Kontrollstelle des Zolls umgeleitet und auf die Barkhausenstraße entlassen. Nach Beendigung der Baumaßnahme spätestens um 13:00 Uhr besteht wieder die normale Verkehrsführung. Die Einfahrt in die Freizone und die Hafenausfahrt erfolgen wie gewohnt über die Franziusstraße.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell