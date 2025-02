Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung PI Heidekreis vom Wochenende der 6. KW 2025

PI Heidekreis (ots)

Soltau

Brand im ehem. Hotel "Grüner Jäger"

Am frühen Samstagmorgen wurde ein aufmerksamer Zeuge auf Flammen aufmerksam, die aus dem Dach des ehemaligen Hotelbetriebes an der Celler Straße schlugen. Umgehend informierte er die Feuerwehr und Polizei. Durch schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand eingedämmt werden. Dennoch wurde der Dachstuhl des Gebäudes erheblich beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Soltau und der umliegenden Gemeinden konnten die Flammen nach ca. zwei Stunden löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das verwendete Löschwasser zur Brandbekämpfung ergoss sich über den Gehweg und die Fahrbahn der Celler Straße, so dass zur Bekämpfung der Straßenglätte der Bauhof der Stadt Soltau verständigt wurde.

Einbrüche in Einfamilienhäuser im nördlichen Heidekreis

In den Nachmittagsstunden des Samstags dringen Unbekannte in ein Haus in der Rosenstraße in Schneverdingen ein. Zuvor drückten sie die Außenjalousien einer Tür nach oben und zerstören deren Verglasung. Sämtliche Räume wurden nach Diebesgut durchwühlt. Zur Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zur gleichen Zeit dringen Unbekannte auf noch nicht geklärte Weise in ein Einfamilienhaus in Munster in der Straße Lange Wiese ein. Dort entwenden die Unbekannten diversen Schmuck und können im Anschluss unerkannt entkommen. Zu beiden Taten nimmt die Polizei in Soltau Hinweise unter 05191/93800 entgegen.

Neuenkirchen

Fahren ohne Fahrerlaubnis I

Ein 30-jähriger Ford-Fahrer teilte der Polizei in Soltau mit, dass ihm ein Wildtier vor das Auto gelaufen und Sachschaden entstanden sei. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Als Nicht-EU-Bürger mit ständigem Wohnsitz innerhalb der EU hätte er eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen müssen. Die eingesetzten Beamten leiten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den jungen Mann ein.

Neuenkirchen

Fahren ohne Fahrerlaubnis II

Polizeibeamte kontrollierten in den Mittagsstunden des Samstags eine Rollerfahrerin an der K 26. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch sie keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß. Dass sie es nicht fahren durfte, war ihr durchaus bewusst. Die Halterin des Rollers wurde durch die Beamten telefonisch über den Sachverhalt unterrichtet. Da auch sie von den Umständen wusste und die Fahrt zuließ, wird neben der Fahrerin auch sie sich strafrechtlich verantworten müssen. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, damit die Weiterfahrt bis auf Weiteres unterbunden bleibt.

Wietzendorf

Kupfer gestohlen

Kupferfallrohre stahlen Unbekannte von der St. Jakobi Kirche in Wietzendorf. Die Täter entwendeten von Freitag auf Samstag mehrere Fallrohre von der Dachentwässerung der Kirche. Die Schadenssumme wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Die Polizei Wietzendorf bittet Zeugen Hinweise unter Tel.: 05196-963760 mitzuteilen.

Walsrode

Fahren unter Rauschmitteln

Am frühen Sonntagmorgen wurde dem PK Bad Fallingbostel ein auffällig fahrender Pkw gemeldet. Dieser sei nicht nur starke Schlangenlinien gefahren, sondern wäre während der Fahrt zusätzlich beinahe verunfallt. Bei der Kontrolle des Pkw stellten die Beamten bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein Urin-Schnelltest bestätigte, dass dieser unter dem Einfluss von THC, dem Wirkstoff aus Cannabisprodukten, stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bad Fallingbostel

Rücksichtslose Fahrweise kostest den Führerschein

Am Samstagmittag wird dem PK Bad Fallingbostel ein Pkw auf der A7 gemeldet, welcher u.a. mit überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt und hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, indem sie diese beim Wiedereinscheren schneidet. Bei der Kontrolle der 46-jährigen Fahrzeugführerin bestand weiterhin der Verdacht der Beeinflussung durch Medikamente. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Walsrode

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten im Rahmen von Verkehrskontrollen im Bereich Walsrodes gleich zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Durch die Kollegen wurde im Rahmen der Streife ein Fahrzeug wiedererkannt, welches bereits in der Vergangenheit mit Straftaten in Verbindung stand. Eine Kontrolle brachte die Bestätigung: Der 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Hademstorf wurde der Führerschein bereits aufgrund vorheriger Straftaten entzogen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Bei einer anderen Kontrolle wurde am Steuer ein 17-Jähriger aus Lehrte festgestellt, der ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wurden in seinem Kofferraum gestohlene Kennzeichen festgestellt. Ein Drogenvortest ergab Hinweise auf den Konsum von Kokain. Hier folgten unter anderem eine Blutentnahme, die Sicherstellung der Kennzeichen und die Untersagung der Weiterfahrt.

