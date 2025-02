Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Widerstand - Polizeibeamter verletzt; Schwarmstedt: Falsche Handwerker; Schneverdingen: Nüchtern, aber ohne Fahrerlaubnis; Soltau: Kind auf verbotenem E-Scooter

06.02.25 / Widerstand - Polizeibeamter verletzt

Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am Donnerstag gegen 14:35 Uhr zu dem Autobahn-Parkplatz Dorfmark (A 7 in Richtung Hamburg) gerufen, da sich dort ein Mann aggressiv gegenüber anderen Personen verhielt. Während der Kontrolle schlug der Mann dann unvermittelt mit der Faust in das Gesicht eines 57-jährigen Polizeibeamten. Weitere Schläge des hochaggressiven Mannes konnten unter anderem durch den Einsatz von Reizstoff unterbunden werden. Der polizeibekannte Täter, ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Holzminden, wurde anschließend in Gewahrsam genommen und am Freitagmorgen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der verletzte Polizeibeamte ist derzeit nicht dienstfähig.

06.02.25 / Falsche Handwerker

Schwarmstedt: Zwei unbekannte Männer gaben sich am Donnerstag, zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr, gegenüber einem älteren Ehepaar als Handwerker aus und gelangten so in deren Wohnung in der Marktstraße. In der Wohnung lenkte ein Täter das geschädigte Paar ab, während der zweite das Büro und das Schlafzimmer durchsuchte. Dabei wurde Bargeld erlangt. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - 40 bis 50 Jahre - ca. 1,75 m - kräftige Statur - braun-graues Haar - mitteleuropäischer Hauttyp - Kleidung: beige Weste, dunkle Hose, Halbschuhe - Sprache: Deutsch mit Akzent

Täter 2:

- männlich - ca. 1,70 m - normale Körperstatur - schwarzes Haar - Vollbart - dunklerer Hauttyp - Kleidung: schwarze Arbeitsjacke, schwarze Hose

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

06.02.25 / Nüchtern, aber ohne Fahrerlaubnis

Schneverdingen: Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstag gegen 10:00 Uhr eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Schneverdingen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 29-jährige Autofahrerin zwar nicht unter Alkoholeinfluss stand, jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Einsatzkräfte stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten gegen die Frau ein entsprechendes Strafverfahren ein.

06.02.25 / Kind auf verbotenem E-Scooter

Soltau: Der Polizei fiel am Donnerstagmorgen in der Viktoria-Luise-Straße ein Kind auf einem E-Scooter auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Mädchen tatsächlich erst 12 Jahre alt war und somit gar nicht das erforderliche Alter zum Fahren eines E-Scooters (Mindestalter 14 Jahre) erreichte. Zudem darf der kontrollierte E-Scooter gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden, da das Gefährt bis zu 40 km/h schnell fahren kann und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in Deutschland bei 20 km/h liegt. Der Polizeibeamte stellte das Fahrzeug zunächst sicher und setzte die Eltern über die Verstöße in Kenntnis.

Die Polizei weist in diesem Kontext nochmal ausdrücklich auf die geltenden Regeln für die Nutzung von E-Scootern hin, die in einem kurzweiligen Video unter https://www.youtube.com/watch?v=RPL_RgcOixY&t=1s durch Verkehrssicherheitsberater Martin Schwanitz (Polizei Lüneburg) erklärt werden.

