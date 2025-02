Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Auto stark beschädigt; Munster: 17-Jähriger am Steuer; Soltau: Ohne Heckbeleuchtung unterwegs

Heidekreis (ots)

03.02.25 / Auto stark beschädigt

Walsrode: Unbekannte schlugen zwischen Sonntagabend und Montagmittag in der Mozartstraße die Seitenscheibe eines schwarzen SUV der Marke Jaguar ein und entzündeten die Rückenlehne der Rückbank. Das Fahrzeug brannte zwar nicht aus, jedoch entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

03.02.25 / 17-Jähriger am Steuer

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am frühen Montagabend ein Auto im Munsteraner Stadtgebiet. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 17 Jahre alt war und daher auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein dürfte. Der Jugendliche wurde im Nachgang der Kontrolle an seine Mutter übergeben. Er darf sich jetzt auf ein Strafverfahren einstellen.

03.02.25 / Ohne Heckbeleuchtung unterwegs

Soltau: Am späten Montagabend, kurz vor Mitternacht, fiel einer Polizeistreife ein Auto ohne Heckbeleuchtung auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg auf. Der 24-jährige Fahrer gab bei der anschließen Kontrolle an, dass die Beleuchtung defekt sei und erst am nächsten Tag repariert werde. Die Kontrollkräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 24-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell