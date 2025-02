POL-HK: Buchholz (Aller): Unfall führt zur Vollsperrung auf der A 7 (Foto); Soltau: Unfall mit sechs Beteiligten (Foto); Soltau: Unter Drogeneinfluss; Bad Fallingbostel: Mit Baum kollidiert

Polizeiinspektion Heidekreis

Buchholz (Aller): Unfall führt zur Vollsperrung auf der A 7 (Foto); Soltau: Unfall mit sechs Beteiligten (Foto); Soltau: Unter Drogeneinfluss; Bad Fallingbostel: Mit Baum kollidiert

Heidekreis (ots)

03.02.25 / Unfall führt zur Vollsperrung auf der A 7 (Foto)

Buchholz (Aller): Am Montagmorgen kam es gegen 08:25 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover, etwa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Schwarmstedt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann kam zunächst mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Bei dem Versuch das Fahrzeug unter Kontrolle zu bekommen, kippte der Sattelzug um, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich über alle drei Fahrstreifen hinweg zum Liegen. Der 56-jährige Fahrer sowie seine 52-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Die A 7 ist auch noch zur Stunde für die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt.

03.02.25 / Unfall mit sechs Beteiligten (Foto)

Soltau: Ein 80-jähriger Mann verursachte am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr einen Unfall mit insgesamt sechs beteiligten Autos. Der Mann fuhr in der Lüneburger Straße ungebremst auf den haltenden Verkehr auf und schob mehrere Fahrzeuge ineinander. Dabei wurde eine 58-jährige Frau schwer und eine 59-jährige Frau leicht verletzt. Sie mussten beide in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro. Dem Unfallverursacher wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, da er womöglich unter Medikamenteneinfluss stand. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben.

02.02.25 / Unter Drogeneinfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntag gegen 12:30 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer in Soltau. Beim anschließenden Körpertestverfahren stellten die Polizeibeamten deutliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest reagierte schließlich positiv auf THC und Kokain. Dem Wietzendorfer wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt.

02.02.25 / Mit Baum kollidiert

Bad Fallingbostel: Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr den Verbindungsweg von Vierde in Richtung der K 164 und kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Die 26-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

