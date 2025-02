Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Versuchter Raub

Heidekreis (ots)

05.02.25 / Versuchter Raub

Bispingen: Am frühen Mittwochmorgen betrat ein maskierter Mann gegen 04:10 Uhr eine Tankstelle an der A 7-Raststätte Lüneburger Heide West (Rtg. Hannover) und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nach nur wenigen Sekunden brach der Täter sein Vorhaben ab und verließ die Tankstelle in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- 1,80 m - 25-30 Jahre - schwarze Kleidung, weiße Turnschuhe mit schwarzen Applikationen - Sprache: hochdeutsch (ohne Akzent)

Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell