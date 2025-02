Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Unfall mit Gefahrgut; Walsrode: Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

Heidekreis (ots)

05.02.25 / Unfall mit Gefahrgut

Schneverdingen: Ein mit Gasflaschen beladener Sattelzug kam am Mittwoch gegen 11:15 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, als er die B 3 vom Heberer Kreisel in Richtung der Abzweigung zur K 53 befuhr. Bei dem Unfall wurde der 27-jährige Fahrer leicht verletzt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, da die geladenen Gasflaschen nicht beschädigt wurden. Die B 3 ist im Bereich der Unfallstelle für die Bergungsarbeiten auch noch zur Stunde von einer Vollsperrung betroffen, die womöglich bis in die Abendstunden andauern wird.

04.02.25 / Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

Walsrode: Einer 69-jährigen Frau wurde am Dienstag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr, die Geldbörse aus dem Einkaufskorb gestohlen, während sich die Dame in einem Einkaufszentrum in der Rudolf-Diesel-Straße befand. Die Polizeiinspektion Heidekreis rät in diesem Kontext:

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah!

- Lassen Sie sich nicht von Fremden ablenken! Im Supermarkt fragen die Täter das Opfer oft nach einer bestimmten Ware. Während es danach sucht, wird die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt.

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen - sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm!

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell