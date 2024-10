Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Personenschaden und anschließender Verkehrsunfallflucht in Flieden

Flieden (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024, gegen 15:45 Uhr, kam es in Flieden zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 20-jährige Fahrer eines KTM-Kraftrades fuhr aus Richtung Struth, auf der Magdloser Straße in Richtung Flieden. Auf Höhe der Kreuzung Magdloser Straße/Ringweg kollidierte der Motorradfahrer mit dem im Kreuzungsbereich befindlichen PKW der jungen Familie. Trotz Bremsung war eine Kollision nicht zu verhindern, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer flüchtete leicht verletzt nach dem Zusammenprall vom Unfallort. Die junge Familie blieb unverletzt. Ermittlungen ergaben, dass der Motorradfahrer ohne gültige Zulassung und Versicherung des Fahrzeugs am Straßenverkehr teilnahm. Der Führerschein konnte sichergestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise, die zur Klärung des Unfalls beitragen können, bitte an die Polizeistation in Fulda, Telefon 0661-105-0.

Bachmann, POK, Polizeistation Fulda

