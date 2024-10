POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Künzell. Eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (22.10.) leicht verletzt. Eine 59-jährige Renault-Fahrerin befuhr gegen 17.15 Uhr die Straße "Im Hahlfeld" und wollte nach rechts in die Turmstraße einfahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Renault mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß erlitt die 56-Jährige leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Petersberg. Bei einem Unfall am Mittwoch (23.10.) wurde ein 84-jähriger Fußgänger aus Petersberg leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 83-jährige Ford-Fahrerin rückwärts aus der Parklücke im Friedhofsweg. Dabei fuhr sie den Fußgänger an, der am gegenüberliegenden Straßenrand wartete. Der 84-jährige kam zu Fall und stürzte auf ein Wiesenstück neben der Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungswagen.

Unfall zwischen Pkw und Baumaschine

Hauneck. Am Mittwoch (23.10.), gegen 14 Uhr, parkte eine 29-jährige Fahrerin aus Schenklengsfeld ihren Pkw, einen schwarzen Renault Twingo, in der Straße "Jagdgarten" am rechten Fahrbahnrand. Ein 37-jährige Fahrer eines Radladers fuhr aus derzeit ungeklärter Ursache gegen den Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Donnerstag (24.10.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem schwarzen Audi A3, die L3159 aus Richtung Reckerode kommend nach Bad Hersfeld. Vor einer Linkskurve kam ihm ein silberner Kombi entgegen und touchierte den Audi am Außenspiegel. Der noch unbekannte Fahrer des silbernen Kombi fuhr ungeachtet seiner Pflichten als Unfallbeteiligter weiter. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zaun beschädigt und weitergefahren

Friedewald. Am Donnerstag (24.10.), gegen 18 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Fahrer mit seinem blauen Sattelauflieger beim Wenden Im Gewerbegebiet den Zaun einer Firma. Dabei wurden drei Zaunmatten verbogen und aus der Bodenverankerung gerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.. Der unbekannte Fahrer entfernte sich entgegen seinen Pflichten als Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

