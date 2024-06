Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw gestohlen

Jena (ots)

Als ein Mann am Mittwochmorgen zum Parkplatz seines Autos in der Binswanger Straße zurückkehrte, musste er mit Verwunderung feststellten, dass das Fahrzeug nicht mehr dastand. Alle Prüfungshandlungen zum möglichen Standort des schwarzen Renaults waren vergebens. Damit stand fest, dass ein bislang unbekannter Dieb den Pkw in der vergangenen Nacht gestohlen haben muss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell