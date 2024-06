LPI-J: Pferde in Weimar unterwegs

Weimar (ots) - Am Mittwochmittag befuhren eine 44jährige Peugeot-Fahrerin und ein 38jähriger Audi-Fahrer die Ettersburger Straße stadtauswärts. Im Bereich Ettersbergsiedlung bog die 44jährige Frau nach rechts in eine Einbuchtung ab. Der Audi-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

