Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzter Motorradfahrer im Harz

Nordhausen (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich auf Ortsverbindungsstraße zwischen Rotheshütte und Sophienhof im Landkreis Nordhausen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKw's und eines Motorrad's. In einem Kurvenbereich geriet der Fahrer des Skoda Fabia zu weit in die Mitte der Fahrbahn. Der entgegenkommende Fahrer der Suzuki GSX aus Dänemark konnte die Kollision noch gerade verhindern, musste jedoch die Fahrbahn verlassen und kam im Straßengraben zu Fall. Bei dem Sturz wurde der Däne leicht verletzt und musst anschließend im Südharzklinikum in Nordhausen medizinisch versorgt werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-EUR.

