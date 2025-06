LPI-NDH: Vermisstenfall

Nordhausen (ots) - Am Samstag gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Petriblick und Straße der Einheit in Nordhausen ein Verkehrsunfall mit Folgen für die Beteiligtten und mit Auswirkungen auf den fließenden Verkehr in diesem Bereich. Eine 58-Jährige befuhr mit einem VW-Mulitvan den Petriblick vom Darrweg kommend und beabsichtigte zur dortigen Gartenanlage zu fahren. Zur selben zeit befuhr ein 29-Jähriger ...

