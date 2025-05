Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250519.4 Heide: Alkoholisierter Autofahrer touchiert Fußgänger und flüchtet

Heide (ots)

In Heide touchierte ein alkoholisierter Autofahrer am Freitagabend einen Fußgänger und verletzte diesen dabei leicht. Der 66-jährige Deutsche entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Polizeibeamte trafen ihn später an und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Gegen 20:00 Uhr befuhr der Mann aus Heide mit seinem BMW die Straße Neue Anlage aus Richtung Hafenstraße kommend in Fahrtrichtung Klaus-Groth-Straße. In Höhe der Hausnummer 16 touchierte er das mitgeführte Fahrrad eines 26-jährigen Fußgängers, der daraufhin stürzte und sich eine leichte Beinverletzung zuzog.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt zunächst fort und parkte in der Nähe des Unfallortes. Als ihn verständigte Einsatzkräfte des Heider Reviers ansprachen, fuhr er erneut los und entfernte sich unerlaubt vom Ort des Geschehens. Wenig später hielt der Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Hafenstraße an.

Dort kontrollierten ihn die Polizeibeamten und stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ließ sich nicht durchführen, sodass die Beamten eine Blutprobe anordneten und den Führerschein des 66-Jährigen beschlagnahmten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums sowie Verkehrsunfallflucht.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell