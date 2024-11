POL-PPMZ: Falsche Angaben während Verkehrskontrolle - 22-Jähriger gibt Täuschung zu

Mainz (ots) - Ein Betrüger hat am Dienstag vergangener Woche eine 22-jährige Frau in der Mainzer Innenstadt um 1400 Euro gebracht. Er sprach die Frau in der Altstadt an und behauptete, dass seine Bankkarte in Deutschland nicht funktioniere. Daraufhin hob sie in einer Bankfiliale 1400 Euro ab und übergab sie dem fremden Mann. Auf seinem Mobiltelefon notierte sich der ...

mehr