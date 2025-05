Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall an Kreuzung

Maintal (ots)

(lei) Zwei Verletzte und etwa 8.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagabend, gegen 22 Uhr, in Bischofsheim zugetragen hat. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 46-Jähriger mit seinem Kia in der Straße "Am Kreuzstein" unterwegs, als ihm wohl eine 23 Jahre alte BMW-Lenkerin, die aus der Goethestraße in die Kreuzung einfuhr, die Vorfahrt nahm. Beide wurden dabei leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin schleuderte mit seinem Wagen noch in einen angrenzenden Gartenzaun und kam dann ins Krankenhaus. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Maintal (06181 4302-0).

