Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 15 neue Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger werden in den aktiven Dienst entsendet

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

Wir weisen auf die Pressemitteilung des Beauftragen für Notfallseelsorge im Main-Kinzig-Kreis, Pfarrer Till Martin Wissler hin:

In einem feierlichen Gottesdienst am Freitag, den 16. Mai um 16 Uhr in der Evangelischen Kirche Langenselbold werden 15 ehrenamtliche Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger offiziell in ihren aktiven Dienst entsendet. Die neuen Kräfte haben eine intensive 100-stündige Ausbildung durchlaufen, die von Polizei- und Notfallseelsorger Till M. Wisseler geleitet wurde. Die Ausbildung fand in enger Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Gelnhausen-Schlüchtern unter der Mitwirkung von Thomas Nienstedt statt. Finanziell unterstützt wurde das Projekt durch den Main-Kinzig-Kreis. Die Notfallseelsorge wird von der Evangelischen Kirche getragen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) und gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Gesellschaft. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo Menschen durch plötzliche Krisen wie den Tod eines Angehörigen, schwere Unfälle oder medizinische Notfälle seelisch erschüttert werden. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten dabei eng mit Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei zusammen und werden in der Regel von anderen Einsatzkräften vor Ort direkt angefordert. "In Momenten tiefster Erschütterung ist es entscheidend, dass Betroffene nicht allein gelassen werden", betont Till M. Wisseler. "Unsere neuen Ehrenamtlichen sind nun bereit, diese herausfordernde und bedeutsame Aufgabe zu übernehmen. Es ist ein großer Schatz, solch ein Sorgenetz in der Region zu haben." Die feierliche Entsendung ist öffentlich, Interessierte sind herzlich eingeladen.

