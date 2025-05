Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 50.000 Euro Schaden durch Mülltonnenbrand: Polizei sucht Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) 50.000 Euro Schaden sind die Folge eines Mülltonnenbrandes, der am Montagnachmittag in der Bleichstraße (50er-Hausnummern) Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kommen ließ. Gegen 14.25 Uhr hatten dort aus noch völlig unklarer Ursache zwei Altpapiertonnen Feuer gefangen, die im Bereich einer Hofeinfahrt direkt an einer Hausfassade standen. Dadurch wurde auch die Außenwand sowie ein Innenraum des Gebäudes beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung zersprangen zudem mehrere Glasscheiben. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und damit verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Gründen des Brandes aufgenommen und bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 (Polizeirevier Offenbach). Verletzt wurde niemand.

Offenbach, 12.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

