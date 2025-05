POL-OF: Unbekannte griffen 30-Jährigen an: Flucht in Mercedes;Einbrecher nach kurzer Flucht geschnappt; 93 Fahrräder kontrolliert und viele Bürgergespräche geführt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Audi-Fahrer krachte in Mercedes: eine Person verletzt - Bundesautobahn 3 / Anschlussstelle Hanau

(cb) Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitag auf der Bundesautobahn 3 im Bereich der Anschlussstelle Hanau in Fahrtrichtung Würzburg; hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor ein 47 Jahre alter Audi-Fahrer, gegen 16.55 Uhr, die Kontrolle über seinen schwarzen Q2 und beschädigte im weiteren Verlauf zwei vor ihm fahrende Autos. Der Audi-Lenker fuhr, so der bisherige Kenntnisstand, hinter einem Mercedes und einem grauen Golf. Wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls soll der Audi-Fahrer plötzlich seinen schwarzen Wagen beschleunigt und sich zwischen dem Mercedes und dem VW durchgeschoben haben. Hierbei streifte der Audi den Golf und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite, wodurch ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand. Kurz darauf krachte der Q2 offenbar ungebremst in das Fahrzeugheck des Mercedes. Sowohl am Audi als auch am Mercedes entstand Totalschaden. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird mit etwa 76.000 Euro angegeben. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

2. 93 Fahrräder kontrolliert und viele Bürgergespräche geführt - Offenbach

(cb) Über mehrere Stunden kontrollierten Beamtinnen und Beamte der bei der Direktion Verkehrssicherheit angegliederten Jugendverkehrsschule mit Unterstützung der Stadtpolizei Offenbach am Freitag den Fahrradverkehr am Mainuferweg in Offenbach. Auch waren zwei Streifenteams auf Pedelecs am Mainuferweg unterwegs. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 93 Pedelecs, E-Bikes, Fahrräder, E-Scooter sowie 45 Personen. Im Ergebnis mussten sechs Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz geahndet und sechs technisch veränderte Pedelecs oder E-Bikes durch die eingesetzten Radstreifen sichergestellt werden. Die Kontrolle, welche im Rahmen der Aktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer" stattfand, hatte jedoch vorrangig einen präventiven Charakter. Mit jedem angehaltenem Zweiradfahrer führten die Schutzleute ein Aufklärungsgespräch rund um die Thematik "Sicherheit auf dem Zweirad". Die Resonanz über die durchgeführte Kontrolle war durchweg positiv. Auch in Zukunft wird das Polizeipräsidium Südosthessen mit dieser Art von Kontrollen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgen und als wichtiger Ansprechpartner fungieren.

3. Einbrecher nach kurzer Flucht geschnappt - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Ein mutmaßlicher Einbrecher begab sich am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, auf ein Firmengelände in der Otto-Hahn-Straße (60er-Hausnummern) und soll sich aus den dort abgestellten Baustellencontainern bedient haben. Zu seiner Beute zählten neben Metall- und Heizungsrohren auch Wasserzähler. Laut Zeugenhinweisen soll der Täter anschließend über den rückwärtigen Bereich der Firma zu Fuß geflüchtet sein. Kurz darauf konnten herbeigeeilte Schutzleute einen 61 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Auf ihn passte die Täterbeschreibung und er hatte die mutmaßliche Beute noch dabei. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einem Wert von knapp 1 Promille. Der Tatverdächtige musste mit auf die Polizeidienststelle, wo unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Dreieich nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

4. Nach Unfall Ende März: Polizei sucht Zeugen mit Video vom Unfallgeschehen - Rodgau / Dudenhofen

(fg) Bereits Ende März (21. März 2025) ereignete sich in der Dekan-Schuster-Straße in Dudenhofen ein Unfall, nach dem der mutmaßliche Verursacher zunächst davongefahren sein soll. Ein 19-Jähriger erschien am Tag darauf auf der Polizeistation und gab an, der Fahrer zu sein; die Ermittlungen gegen den jungen Mann werden wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Lenker gegen 22.20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über einen silbernen Ford Fiesta verloren haben und gegen den Zaun einer dortigen Kindertagesstätte geprallt sein. Der Fahrer habe den Wagen anschließend in der Feldbergstraße (100er-Hausnummern) abgeparkt und sei vorerst davongelaufen. Möglicherweise befanden sich mehrere Insassen im Ford Fiesta. Dieser Frage gehen die Ermittler nach wie vor nach. Ein unabhängiger Zeuge habe den Unfall videografiert, weshalb die Polizei nach diesem sucht. Der am Zaun entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der gesuchte Zeuge sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

5. Unbekannte griffen 30-Jährigen an: Flucht in Mercedes - Rodgau / Dudenhofen

(fg) Drei bis vier Unbekannte griffen am Montagmorgen im Spessartring im Bereich der 20er-Hausnummern einen 30-Jährigen unvermittelt an, sodass dieser Verletzungen davontrug. Nach bisherigen Zeugenaussagen seien die Täter gegen 0.15 Uhr aus einem Auto, es soll sich um eine silberne Mercedes E-Klasse oder C-Klasse gehandelt haben, ausgestiegen. Im weiteren Verlauf hätten die Unbekannten unvermittelt auf den 30-Jährigen eingeschlagen; zudem hätte eine der Personen Reizgas in das Gesicht des Mannes gesprüht. Nach eigenen Angaben des Geschädigten hätten die Personen zudem versucht, ihn ins Auto zu zerren. Er habe sich jedoch losreisen und fliehen können. Die Täter seien dann in das Fahrzeug gestiegen und in Richtung Bleichstraße davongefahren. Der 30-Jährige erlitt multiple Schürfwunden und eine Platzwunde über der Stirn; aufgrund des offensichtlich versprühten Reizgases klagte er zudem über brennende Augen. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Einbruch in Sanitätshaus: Zeugensuche! - Rödermark / Urberach

(fg) Unbekannte sind am Wochenende in ein Sanitätshaus in der Ober-Rodener-Straße (10er-Hausnummern) eingebrochen und haben dort Geld mitgehen lassen. Der Einbruch wurde am Montagmorgen, gegen 8.10 Uhr, gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Eindringlinge am Wochenende zugange. In unmittelbarer Nähe kam es zu einem weiteren Einbruch bei einem ambulanten Pflegdienstleister (einstellige Hausnummern). Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine dortige Holztür auf und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten; ob sie etwas mitnahmen, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Zwei Haken kreuze auf Schulhof geschmiert: Wer kann Hinweise geben? - Langen

(lei) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, zwei Hakenkreuze sowie einen Schriftzug auf dem Gelände einer Schule in der Bahnstraße hinterlassen. Deswegen ermittelt nun die Staatschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Schmierereien konnten mittlerweile rückstandslos entfernt werden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verantwortlichen geben können, melden sich bitte bei der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

8. Schwarzen Mazda touchiert: Hinweise erbeten - Seligenstadt

(cb) Einen schwarzen Mazda, der am Fahrbahnrand an der Anschrift "Mittelbeune" im Bereich der 40er-Hausnummern abgestellt war, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher. Dieser, so die ersten Erkenntnisse, streifte am Mittwoch, gegen 21.20 Uhr, im Vorbeifahren den schwarzen Wagen auf der Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Die Polizei in Seligenstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

9. Laub und Gestrüpp brannte - Hainburg / Hainstadt

(cb) Die Polizei wurde am Montag, gegen 10.10 Uhr, über einen brennenden Laubhaufen im Wald in der Straße "Am Steinbruch" informiert. Laut ersten Erkenntnissen hatte Laub sowie Gestrüpp, welches an einem umgestürzten Baum lag, gebrannt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Vermutlich, so der derzeitige Stand der Ermittlungen, hat sich das Laub durch die Sonneneinstrahlung selbst entzündet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

