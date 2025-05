Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hat ein weißer Kastenwagen den Unfall verursacht?; Mutmaßlicher Unfallfahrer angehalten: Fünf Autos beschädigt; 13 Fahrräder aus Abstellraum gestohlen und mehr

1. Hat ein weißer Kastenwagen den Unfall verursacht? - Hanau

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Samstag einen in der Birkenhainer Straße (50er-Hausnummern) geparkten Touran beschädigte. Laut Zeugenaussagen soll der unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens, gegen 13.45 Uhr, den VW Touran im Vorbeifahren touchiert und diesen dadurch an der Fahrzeugfront beschädigt haben. Die Polizei n Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

2. Mutmaßlicher Unfallfahrer angehalten: Fünf Autos beschädigt - Maintal / Frankfurt

(fg) Er soll am späten Samstagabend in der Berliner Straße in Höhe der 120er-Hausnummern in seiner Mercedes A-Klasse fünf geparkte Autos beschädigt haben und anschließend davongefahren sein; kurz darauf wurde er im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt von einer dortigen Streife angehalten. Zeugen hatten sich kurz nach Mitternacht per Notruf gemeldet und von einer möglichen Trunkenheitsfahrt berichtet. Ein Fahrzeug mit GG-Kennzeichen sei am Bad Homburger Kreuz bei der Ausfahrt Nieder-Eschbach in Richtung Bad Homburg abgefahren. Der Wagen sei in Schlangenlinien unterwegs. Kurz darauf konnte der Wagen angehalten werden. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Der 44-Jähriger aus dem Landkreis Groß-Gerau musste mit zum 14. Polizeirevier, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Autoschlüssel zunächst sichergestellt. Da die A-Klasse des 44-Jährigen mehrere Schäden aufwies, recherchierten die Beamtinnen und Beamten; bereits kurz darauf stellte sich heraus, dass es kurz vor Mitternacht zu einer Unfallflucht in der Berliner Straße in Maintal gekommen war. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der angehaltene Mercedes-Fahrer für den Schaden von rund 8.000 Euro verantwortlich sein. Beim Vorbeifahren wurden ein Dacia Logan, ein Opel Zafira, ein VW Golf, ein 2er BMW und ein grauer Kia beschädigt. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal.

3. Mit Papier beladenes Müllauto brannte - Gelnhausen / Hailer

(cb) Ein mit Papier beladenes Müllauto, das am Montag in der Deponiestraße auf der Anfahrt zur dortigen Mülldeponie war, fing aus bislang unbekannter Ursache an zu brennen. Das brennende Fahrzeug konnte abgeladen und durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Zur Sachschadenshöhe liegen derzeit noch keine Hinweise vor.

4. 13 Fahrräder aus Abstellraum gestohlen - Schlüchtern

(fg) Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag insgesamt 13 Fahrräder, diverses Fahrradzubehör sowie fünf Kanister mit rund 100 Liter Kraftstoff aus einem Abstellraum in der Straße "Zum Brückchen" (einstellige Hausnummern). Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Diebe die Holztür des Abstellraums auf und nahmen anschließend die Beute mit. Aufgrund der Vielzahl an Zweirädern dürften die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 6.25 Uhr. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 12.05.2025, Pressestelle, Felix Geis

