Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wölfersheim: Exhibitionist

Friedberg (ots)

Am Wölfersheimer See in der Geisenheimer Straße machte ein unbekannter Mann am Donnerstag, 13. März, auf sich aufmerksam, indem er gegen 15 Uhr eine vorbeilaufende 46-jährige Frau grüßte. Sie grüßte zurück und verließ nach einem kurzen Aufenthalt den Bereich der dortigen "Hochzeitshütte", wobei der Mann wieder grüßte. Dabei nahm die Frau wahr, dass er sich ausgezogen hatte und wohl dabei war, sich selbst zu befriedigen. Die Wölfersheimerin ignorierte ihn daraufhin und ging weiter. Der Mann ist etwa 18 Jahre alt und schlank, hat helle Haut und blaue Augen. Er trug dunkelblaue Sportbekleidung sowie eine dunkelblaue Kappe und hatte keinen Bart. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise zum Unbekannten (Telefonnummer 06031/6010).

