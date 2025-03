Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher überrascht + Durchs Fenster eingestiegen + Versuchter Pkw-Aufbruch +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Einbrecher überrascht

Auf frischer Tat überraschte ein Hausbewohner am Dienstagabend (11.03.2025) kurz nach 19:30 Uhr einen Einbrecher. Der Unbekannte war zuvor über die Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Küchler Straße eingedrungen. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und Schubladen und ließ Bargeld und eine Armbanduhr mitgehen. Als er durch einen Bewohner überrascht wurde, flüchtete der Täter über den Balkon. Er wird als circa 180 cm groß und komplett schwarz gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei Friedberg fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat den Täter auf seiner Flucht gesehen? Wem ist eine schwarz gekleidete Person in der Küchler Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Nidda: Durchs Fenster eingestiegen

In der Zeit von Freitag (07.03.2025), 10:00 Uhr bis Dienstag (11.03.2025), 11:15 Uhr stiegen Einbrecher durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Seewiese in Nidda ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Versuchter Pkw-Aufbruch

Drei Unbekannte schlugen am Dienstagvormittag (11.03.2025) gegen 10:00 Uhr mit einem Gegenstand gegen die Scheibe eines weißen BMW X5, der in der Straße "Am Straßbach" in Friedberg abgestellt war. Als sie bei der Tat gestört wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Stand machten sie keine Beute. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

