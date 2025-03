Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250304.1 Brunsbüttel: Diverse Schockanrufe falscher Polizeibeamter in Dithmarschen

Brunsbüttel (ots)

Zur Mittagszeit am 04.03.2025 meldeten sich mehrere besorgte Bürger beim Polizeirevier Brunsbüttel. Neun lebensältere Mitbürger gaben übereinstimmend an, dass sie einen sogenannten Schockanruf erhalten haben. Der Anrufer gab sich jeweils als Angehöriger der Kriminalpolizei, Herr "Christian Wagner", zu erkennen und versuchte, die älteren Damen und Herren in ein Gespräch zu verwickeln. Inhalt der Telefonate war immer, dass es angeblich zu einem Überfall auf ein Ehepaar in Brunsbüttel gekommen sei. Hierbei hätten die Einbrecher eine Liste mit Namen gefunden. Auf der Liste sollen sich angeblich auch die Namen der Geschädigten befunden haben.

Bisher ist es zu keinem Vermögensschaden gekommen, da die Betroffenen durch die vorherige mediale Berichterstattung aufgeklärt bzw. gewarnt waren.

Wir raten daher:

- Folgen sie nicht den Aufforderungen der Anrufer. Legen sie einfach auf. - Geben sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen sie ihre tatsächlichen Angehörigen unter der ihnen bekannten Nummer an. - Denken sie daran: die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden nie telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertgegenständen bitten. - Übergeben sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Personen, die sie nicht kennen. - Lassen sie keine Unbekannten in ihre Wohnung / ihr Haus. - Sollten sie einen solchen Anruf erhalten haben, setzen sie sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Wir bitten in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit und Weitergabe dieser Information an ihre Angehörigen.

Björn Loop

