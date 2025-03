POL-IZ: 250303.2 Heide: Bedrohung und Widerstand unter Alkoholeinfluss

Marnerdeich (ots) - Am Samstagabend ist es in Marnerdeich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein Rollerfahrer im Vorbeifahren einen geparkten Wagen und entfernte sich anschließend. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 20.00 Uhr stand ein Fiat am Fahrbahnrand der Nordseestraße in Fahrtrichtung Friedrichskoog auf Höhe der Eisdiele. Der Nutzer des Autos befand sich ...

mehr