Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250228.2 Bartl: Vollbrand eines Resthofes

Barlt (ots)

Bereits am Donnerstag gegen 11:29 Uhr gab ein Nachbar den Hinweis an die Regionalleistelle, dass in der Nachbarschaft aus einer Wohnung eines Resthofes in Bartl Rauchentwicklung wahrzunehmen war.

Zum Zeitpunkt des Brandes bemerkte der noch im Gebäude befindliche Bewohner den Brandherd und evakuierte die noch verbliebenen Tiere, zwei Hunde und drei Katzen, aus dem Gebäude. Sowohl der Retter als auch die Tiere blieben unverletzt.

Das Gebäude geriet zwischenzeitlich in Vollbrand. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag musste die Feuerwehr erneut zu Nachlöscharbeiten zum Brandort ausrücken.

Insgesamt sechs freiwillige Feuerwehren, der Rettungsdienst, das DKR und Polizeikräfte aus Meldorf und Burg waren vor Ort im Einsatz.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 500.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Heide leitet die Ermittlungen und kann derzeit noch keine Auskünfte über die Brandursache erteilen.

Björn Loop

